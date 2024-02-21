سولاقا مع سيؤول الكوري و"ميمي" قريب من الدوري الروسي

شفق نيوز/ تعاقد رسمياً لاعب المنتخب العراقي، المحترف في نادي برومابويكارنا السويدي، ريبين سولاقا، يوم الأربعاء، مع نادي سيؤول الكوري الجنوبي، فيما تلقى مهاجم منتخب العراق ونادي الشرطة، مهند علي، عرضاً من أحد الأندية الروسية.

وبهذا التعاقد يكون سولاقا ثاني لاعب عراقي يرتدي قميص نادي سيؤول بعد عباس عبيد الذي لعب في الدوري الكوري مع سيؤول موسم 96-97، كما سيكون رابع لاعب عراقي في يلعب في الدوري الكوري بعد عباس عبيد، وصادق سعدون، وعلي عباس.

وعلى صعيد متصل، أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن "اللاعب مهند علي تلقى عرضاً من أحد الأندية الروسية للتعاقد معه لثلاثة مواسم".

وأضاف المصدر أن "إدارة نادي الشرطة رفضت الاستغناء عن مهند علي لكنه أصر على الاحتراف في الدوري الأوروبي وتحديداً في الدوري الروسي معتمداً على المادة 8 في عقده مع الشرطة والتي تنص على أنه يحق له الاحتراف في أي نادي يرغب في حال تلقى عقداً خارجياً يقنعه".