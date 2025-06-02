سولاف يلاقي الهندية في لقاء حسم لقب دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الاثنين، عن إقامة المباراة النهائية لدوري الطائرة الممتاز مساء اليوم في قاعة النادي الارمني.

وقال رئيس اتحاد الكرة الطائرة، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة اليوم ستقام بين فريقي نادي الهندية من محافظة كربلاء، ونادي سولاف من محافظة كركوك، اللذان تأهلا رسمياً أمس الأحد لدوري كبار الدرجة الممتازة".

وبين أن "نتيجة مباراة اليوم هي لتحديد بطل الدوري والوصيف ولا تؤثر نتيجتها على تأهل الفريقان إلى مصاف فرق الدوري الممتاز"، مؤكداً أن "الفريقين تأهلا رسمياً وسيكونان ضمن قائمة فرق الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2025-2026".

ونجح فريق سولاف، أمس الأحد، في تحقيق فوز ثمين على أكاد عنكاوا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليضمن بذلك بطاقة التأهل إلى الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، بينما ضمن فريق الهندية من محافظة كربلاء بلوغ دوري الكبار بعد تحقيقه انتصار ماراثوني على فريق مصافي الوسط بثلاثة أشواط لاثنين ليخطف بطاقة دوري الأضواء الثانية.