سولاف يطيح بأكاد عنكاوا ويتأهل إلى دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ في مباراة ماراثونية امتدت لخمسة أشواط مثيرة، نجح فريق سولاف، يوم الأحد، في تحقيق فوز ثمين على أكاد عنكاوا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليضمن بذلك بطاقة التأهل إلى الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، إلى جانب فريق تلافران الذي تأهل أيضًا بعد نتائجه المميزة في المرحلة ذاتها.

وجاءت المباراة مليئة بالإثارة والندية، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأشواط، تمكن أكاد عنكاوا من حسم الشوط الأول بنتيجة 25-18، قبل أن يعود سولاف بقوة ويفوز بالشوطين الثاني والثالث بنتيجتي 25-19 و25-23.

ثم نجح عنكاوا في جر المباراة إلى الشوط الحاسم بعد فوزه بالشوط الرابع بنتيجة 25-17، لكن الكلمة الأخيرة كانت لسولاف، الذي تفوق في الشوط الخامس الحاسم بنتيجة 16-14 بعد صراع شديد على كل نقطة.

وبهذا الانتصار، تأهل سولاف رسميًا إلى الدوري الممتاز، ملتحقًا بتلافران الذي كان أول المتأهلين عن المجموعة، ليكملا معًا مشوار النجاح ويعيدا الأضواء إلى أنديتهما.