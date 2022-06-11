سوكوب يكشف تشكيلة الاولمبي العراقي امام اوزبكستان

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي الاولمبي ميروسلاف سوكوب تشكيلة الفريق العراقي لمباراته امام اوزبكستان المقررة اليوم في الساعة السابعة مساءً لحساب مباراة ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.

وتألفت التشكيلة من: حسن احمد لحراسة المرمى ، ولخط الدفاع حسن رائد وميرخاس دوسكي ومحمد عبد الباقر كريم وحسين عمار ولخط الوسط الكسندر اوراها و مؤمل عبد الرضا وعلي ماجد ومنتظر عبد الامير ، واحمد مكنزي ، ولخط الهجوم وكاع رمضان.

وقال المدير الفنيّ للمنتخبِ الأولمبي، ميروسلاف سوكوب، في المؤتمرِ الصحفي الذي عقده أمس الجمعة؛ إن "مواجهة المُنتخب الأوزبكي على أرضه وبين جماهيره بلا شكٍ ستكون صعبةً، ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيقِ النتيجة المطلوبة التي تؤهلنا إلى الدورِ المقبل".

وأضاف "نحن لا نخافُ المنتخبَ الأوزبكي على الرغم من جودةِ لاعبيه التي ظهرت من خلال نتائجه في البطولة، كون لاعبينا يؤمنون بأن النتيجة تأتي انعكاساً طبيعياً لما يقدمه اللاعبُ على أرضيةِ الملعب".