سوكوب يصف أداء العراق بـ"الرائع".. وكاساس : سعداء بافراح الجمهور وسنحترم الخصم المقبل

شفق نيوز / اعرب مدربُ المنتخب العراقيّ لكرة القدم، خيسوس كاساس، سعادته بالفوز على المنتخب اليمني وإفراح الجمهور العراقي بالتأهل للدور الثاني، فيما أشاد مدرب المنتخب اليمني بمستوى الفريق العراقي، واصفا أدائه بـ"الرائع".

وقالَ كاساس في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم بعد انتهاء المباراةِ بفوز المنتخب الوطني على منتخب اليمن بخماسية نظيفة: "برغم الخماسية وإسعاد الجماهير إلا إن المباراة لم تكن سهلةً خصوصاً في الشوط الأول، المنتخب لعب بعصبية، والهدفان اللذان أحرزهما المنتخب اليمني كان قرار الفار فيهما صحيحا".

وبيّن كاساس "في الشوط الثاني تمكن المنتخبُ من الاستقرار خصوصاً بعد الهدف الثالث الذي منح اللاعبين استقراراً أكبر، وسهل علينا المهمة"، مبيناً انه "سيحترم أي فريق سيواجهه المنتخب في الدور نصف النهائي لأن الفرق المتأهلة جميعها محترمة، وبالتالي أي فريق سنلاقيه ستكون مباراة صعبة".

وأوضحَ مدرب المنتخب العراقي: إنه "كان متخوفاً من زج اللاعبين الأساس، وكذلك اللاعبين الذين لديهم بطاقات صفراء"، مبينا انه "فضّل جعلهم على دكة البدلاء في الشوط الأول كي لا نخسرهم في النصف النهائي.

من جهته قال مدرب المنتخبِ اليمني، سوكوب، في المؤتمر الصحفي الدي أقيم مساء اليوم عقب المباراة: "للأسف تلقينا خسارة ثانية، وبتنا خارج البطولة، ومنتخب العراق منتخب جيد وظهرَ بشكلٍ رائع، ومبارك له الفوز".

وبيّن سوكوب: إن "خبرة اللاعبين قليلة لأن عدداً منهم لأول مرة يلعب في مثل هكذا بطولات، وبالتالي تنقصهم الخبرة مقارنة بلاعبي منتخب العراق"، مضيفاً في الشوط الأول كنا أفضل، سجلنا هدفين ألغيا بقرار الفار وحصلنا على فرص، لكن منتخب العراق استغل الفرص التي أتيحت له، لاسيما أنه استثمر أخطاءنا".