سوكوب يسمي مساعديه في قيادة الأولمبي العراقي

شفق نيوز/ سمى ميروسلاف سوكوب مدرب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، ملاكه التدريبي المساعد الذي سيقود إلى جانبه المنتخب الأولمبي في الاستعدادات المقبلة.

ويضم الملاك الشتيكي (كامل توبياس) مدرب مساعد، والمساعد التشيكي (جيري ريبا) مدرب لياقة بدنية، والسلوفاكي (أندريج كوستولانسكي) مدرب حراس مرمى، وكذلك المدربين العراقيين (سعد حافظ) و(عباس عبيد) و(إبراهيم سالم) مدرب حراس مساعد، وفق مصدر في اتحاد الكرة، أبلغ وكالة شفق نيوز.

وأضاف المصدر، أن "المنتخب سيدخل معسكراً داخلياً في محافظة كربلاء، بعد غد الثلاثاء، بقائمة اولية تضم العديد من لاعبي الدوري الممتاز".

ووصل سوكوب صباح يوم الأحد، إلى العاصمة بغداد، وملاكه التدريبي المساعد، وذلك لبدء مهمته التدريبية مع المنتخب الأولمبي العراقي، تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.