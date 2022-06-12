سوكوب يعلن انتهاء مسيرته في تدريب المنتخب الأولمبي العراقي

شفق نيوز/ قال المديرُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبي العراقي، ميروسلاف سوكوب، إن الأجواء التي أحاطت بمواجهةِ المنتخب الأولمبي العراقي ونظيره الأوزبكي خرجت عن إطارِ كرةِ القدم بسبب أحداثِ شغبِ الجمهور، وجعلت من الضغوطاتِ تتضاعف على اللاعبين.

وقالَ سوكوب في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن ما حدثَ في المباراة من قبل الجمهور غير معقولٍ، خصوصاً بعد أن تم رمينا بالحجارةِ وقناني الماء ومَن تواجد في الملعب وكل مَن شاهد المباراة توضحت له صورةُ الفوضى التي عانينا منها.

وأضافَ: وصلنا إلى مرحلةٍ لا نجد مكاناً لعمل عمليةِ تسخينِ اللاعبين بسبب التقصدِ في ضربِ اللاعبين من قبل الجماهير التي حضرت اللقاء.

ووجه سوكوب تساؤلاته إلى الإتحادِ الآسيوي هل هذا طبيعي ! هل يمكن إقامةُ مباراة لكرةِ القدم في ظل هذه الأجواء؟! أين أنتم من كلِ هذا الشغب الذي امتدَ طول المباراة من دون وجودِ أي رادع!.

وأوضحَ أنه لكل مَن يسأل عن الكارتات الحمراء أعتقد أنني لست بحكمٍ ! هناك VAR وهو مَن يُحدد ذلك، لذا على مَن يتحدث عن ذلك أن يفهمَ أن ذلك جزء من اللعبةِ ولا يمكن أن تتم مجاملتنا في ذلك.

واختتمَ المدير الفنيّ لمنتخبنا الأولمبي، سوكوب، حديثه قائلاً: هذه اللعبةُ الأخيرة التي أقودُ فيها المنتخبَ الأولمبيّ بعد انتهاء عقدي، وليس لديّ أي تعليقٍ على المباراة بصورةٍ عامةٍ، كوننا فعلنا كل ما علينا في اللقاءِ، وأبارك تأهلَ المنتخب الأوزبكي إلى دور نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

اخفق المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم في بلوغ دور نصف نهائي لبطولة اسيا تحت 23 عاما، مساء أمس السبت، بعد خسارته امام المنتخب الاوزبكي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.