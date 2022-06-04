سوكوب: المنتخب الأسترالي صعب ومواجهته ليست بالسهلة

شفق نيوز/ أكدَ المدير الفني للمنتخب الأولمبي العراقي، ميروسلاف سوكوب، مساء اليوم الخميس، أن المنتخب الأسترالي واحد من أهم المنتخبات على الصَعيد الآسيوي.

وقال سوكوب خلال مؤتمر صحفي عقده عقب مباراة المنتخب الأولمبي العراقي ونظيره الأسترالي عصر اليوم، إن المنتخب الأسترالي يمتلك لاعبين مواصفات بدنية وفنية عالية، الأمر الذي جعل المواجهةَ ليست بالسهلة.

وأضاف "أنا أحترم ما قدمه المنتخب الأسترالي بعد أن فقدَ أحد لاعبيه بزمن مبكر في المباراة من خلال غلق المساحات بشكل واضح قوّض من عملية تسجيل الأهداف".

وتابع "سعينا بكل قوتنا من أجل تسجيل هدف الافتتاح، ولكن جاء هدف عكسي في مرمانا جعل الضغوطات تتضاعف على اللاعبين للتعديل بأي طريقة".

وبين سوكوب أن لاعبي المنتخب العراقي الأولمبي "فعلوا كل شيءٍ لإدراك هدف التعديل، وعند تحقيق ذلك توفرت لدينا عدة فرص أخرى للتسجيل ولكن لم يكتب لها التوفيق".

وأوضح "لا طريق أمامنا للتأهل عن المجموعة غير تحقيق الفوز على الكويت، الأمر الذي يعيه تماماً كل لاعبينا، وهذا ما سنعمل عليه بجهد وافر لتحقيقه مع احترامي للمنافس".

واختتمَ سوكوب حديثه قائلاً: "لا يمكنني الحديث عن الأداء التحكيمي كوني أحترم كل القرارات التي هي بالأساس مدعومة بالـVAR، وأعتقد أنه كان منصفاً للجانبين".

والتقى المنتخبان الأولمبيان العراقي والأسترالي في الساعة الرابعة من العصر اليوم بتوقيت بغداد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا دون 23 سنة.