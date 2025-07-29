سوق ساخن للأندية العراقية.. تعاقدات مع لاعبين عرب ومدربين كبار

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية عراقية ناشطة في دوري نجوم العراق، في إتمام تعاقدتها في سابقة غير مسبوقة بجلب لاعبي منتخبات عربية، فيما راحت تفاتح وتتعاقد مع مدربين على مستوى عال لقيادة فرقها الكروية في الموسم المقبل.

واتفقت ادارة نادي الزوراء مع لاعب المنتخب الاردني عبدالله نصيب لضمه لصفوف فريقه الكروي لموسم واحد، فيما قدمت ادارة النادي لاعب المنتخب الأردني نزار الرشدان رسمياً كلاعب زورائي للموسم المقبل، بعقد وصلت قيمته الى 350 الف دولار، في حين وقع نجم المنتخب البحريني مهدي الحميدان رسمياً على عقد انضمامه إلى صفوف فريق الزوراء، قادماً من نادي الخالدية البحريني لموسم واحد.

الى ذلك، عاد قلب الدفاع محمد الباقر لينضم الى الصقور بعد انتهاء اعارته من فريق الكرمه ليمثل كرة القوة الجوية الموسم المقبل، في حين جدد لاعب المنتخب اللبناني كريم درويش الولاء لنادي دهوك لتمثيل فريقه الكروي لموسم اخر.

فيما وصل نادي زاخو الى مفاوضات متقدمة مع المدرب الكرواتي ألين هورفات مدرب النصر السعودي السابق، لقيادة كرة زاخو في الموسم المقبل خلفا للمدرب عبد الغني شهد، الذي كان قد تعاقد رسمياً مع إدارة الزوراء.

ومازالت إدارة زاخو في تفاوض مستمر لخطف مهند علي من الشرطة، اذ أبدى النادي رغبته الجادة في التعاقد مع نجم نادي الشرطة وهداف الدوري العراقي (ميمي)، حيث رصدت إدارة النادي مبلغاً ضخماً وصل إلى مليار دينار عراقي لإتمام الصفقة.

كما قررت ادارة نادي الكرمة، استمرار المدرب احمد خلف في قيادته للفريق لموسم اخر، بعد نجاحه بتحقيق نتائج طيبة في الموسم الماضي ليتم الاتفاق معه لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وبعد فشل اتفاق ادارة القوة الجوية في التفاوض مع المدرب باسم قاسم لفرض الاخير نجله مدربا مساعداً ضمن الجهاز الفني، وافق المدرب العُماني رشيد جابر على عرض تدريب الجوية ليقود الصقور في الموسم الكروي المقبل.