"سوق انتقالات".. صفقات جديدة ومفاوضات في نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تشهد الساحة الكروية العراقية حراكاً متسارعاً مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد لدوري نجوم العراق لكرة القدم، إذ تواصل الأندية تعزيز صفوفها وإبرام تعاقدات جديدة سعياً لبناء فرق أكثر جاهزية وقدرة على المنافسة.

وشهدت الأيام الماضية عدداً من التحركات المهمة، تمثلت في ضم لاعبين جدد، وعودة آخرين من الإعارة، إلى جانب مساعٍ لحسم صفقات بارزة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأعلن نادي الموصل تعاقده مع حارس المرمى حسام مهدي، قادماً من نفط البصرة، في إطار تعزيز صفوف الفريق.

كما أعلن نادي غاز الشمال ضم المهاجم الغاني جوزيف إيسو، قادماً من نادي سمبيلان الماليزي، لدعم خطه الهجومي قبل انطلاق الموسم الجديد. ويأتي التعاقد مع إيسو بعد موسم مميز سجل خلاله 10 أهداف في 20 مباراة، ليشكل إضافة هجومية مهمة للفريق.

وفي سياق متصل، عاد الثنائي عبد الله باسم وعبد الخالق محمد إلى صفوف نادي الشرطة، عقب انتهاء فترة إعارتهما، ليكونا ضمن خيارات الفريق للموسم المقبل.

من جانبه، يستعد نادي زاخو لدفع 400 مليون دينار لكسر عقد اللاعب أحمد يحيى، إلى جانب قيمة عقده مع النادي، في خطوة تعكس رغبة الإدارة الجادة في إتمام الصفقة بعد انتهاء ارتباط اللاعب مع الشرطة.

في المقابل، فتح نادي أربيل باب المفاوضات مع مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين، في خطوة تهدف إلى تعزيز خطه الأمامي استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وأصبح صانع الألعاب البرتغالي زي غوميز لاعباً في صفوف نادي الجولان، قادماً من الدوري الألباني، بعد مسيرة شهدت أيضاً تمثيله لمنتخب شباب البرتغال.

وتوصل نادي إف سي بوليسا الأوكراني إلى اتفاق مع نادي كومو الإيطالي للتعاقد مع الدولي العراقي علي جاسم، في صفقة تبلغ قيمتها مليون دولار، ومن المنتظر إتمام الإجراءات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وبطلب من مدرب الزوراء باسم قاسم، تجري مفاوضات مع المهاجم الكولومبي جون مونتانيو لحسم الصفقة، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

فيما توصلت إدارة أربيل إلى اتفاق بنسبة كبيرة مع نجم المنتخب العراقي والكرمة السابق، أيمن حسين، الذي أبدى موافقته المبدئية على الانضمام إلى صفوف الفريق، وذلك في حال عدم اكتمال المفاوضات مع الناديين اللذين قدما له عرضين من الدوريين الإماراتي والقطري، واللتين لا تزالان قيد التفاوض.

وتعد صفقة التعاقد مع أيمن حسين، في حال إتمامها، واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الحالية، نظراً للقيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها مهاجم المنتخب العراقي.