سوق انتقالات دوري نجوم العراق يشتعل استعداداً للموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

تشهد أندية دوري نجوم العراق نشاطاً متسارعاً في سوق الانتقالات الصيفية، عبر إبرام صفقات جديدة وتجديد عقود لاعبين وإجراء تغييرات فنية، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الكروي 2026-2027.

وباشر نادي الكهرباء استعداداته مبكراً عبر تجديد عقود عدد من أبرز لاعبيه، هم حميد علي وحسين نجم وثامر الصالحي وأحمد عايد وروبن أكوا ولوكاس سانتوس، في إطار الحفاظ على استقرار الفريق للموسم المقبل.

وأعلن نادي كربلاء، العائد إلى دوري المحترفين، التعاقد مع المدرب علي عبد الجبار لقيادة الفريق، فيما تعاقد نفط ميسان مع المدرب حيدر عبيد لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

كما أعلن الزوراء تعاقده رسمياً مع المدرب باسم قاسم لقيادة الفريق الأول خلفاً للمدرب لؤي صلاح.

وعزز الكرمة صفوفه بالتعاقد مع علاء سعد ويونس غني والمحترف جيبولا، إلى جانب تجديد عقود مجموعة كبيرة من لاعبيه، أبرزهم ليث ساجد وكرار عامر وأيوب مودين ومحمد عبد القادر وهلو فائق وعلي مخلد وعلي محسن وسجاد جاسم وإبراهيم سعادة وأموري فيصل ومؤمل عبد الرضا، مقابل رحيل اللاعب محمود خضير.

وفي الميناء، تعاقدت الإدارة مع مدافع المنتخب العراقي سعد ناطق، إضافة إلى محمد داود وحسن علي بري، فيما غادر الفريق خمسة محترفين هم لوفيلو وكيسيندا وأياي بيليف وإبراهيما ورضا ماجي.

من جهته، ضم القوة الجوية المحترف الكونغولي توسيلا كيسيندا قادماً من الميناء، كما جدد عقد اللاعب مصطفى وليد لموسم إضافي.

وأعلن غاز الشمال تعاقده مع أحمد عبد الرزاق، بينما ضم زاخو اللاعب مقتدى حسن قادماً من ديالى، إلى جانب تجديد عقد محترفه أليو أداما.

كما جدد نادي الموصل عقدي أكرم رحيم وسامر محسن ليستمر الثنائي مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الأندية إلى تعزيز صفوفها ورفع جاهزيتها الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.