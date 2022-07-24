سوق الانتقالات.. 4 فرق من الدوري الممتاز تتعاقد وتجدد مع لاعبين وحراس مرمى

شفق نيوز/ أعلنت إدارات 4 أندية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، عن تعاقدات جديدة ضمن الانتقالات الصيفية للاعبين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان ادارة نادي اربيل جددت عقدها مع الحارس الشاب رواند عجيل للموسم المقبل، كما جددت عقود اللاعبين هاردي سيامند، وديدار غازي، وأمير اسماعيل، وسفين منصور، لموسم آخر.

كما ظفرت إدارة نادي الشرطة بخدمات كابتن نادي زاخو اللاعب امجد وليد لموسم واحد.

وجددت إدارة نادي القوة الجوية عقدها مع الحارس فهد طالب لموسم آخر وذلك بعد عودته الى بغداد بعد اكمال رحلة علاجه وتماثله للشفاء من الإصابة.

وتعاقدت إدارة نادي نوروز مع لاعب وسط الميدان الأمير علي بري الذي وقع رسمياً على الكشوفات لتمثيل نوروز في الموسم الكروي المقبل، قادماً من نادي الصناعة، وتعاقدت أيضاً مع اللاعب اسعد حاكم قادماً من نادي الزعفرانية ببغداد، ومحمد إبراهيم فخر الدين قادماً من نادي برادوست لموسم واحد، كما انضم اللاعب الشاب ادريس هونر جوهر الى نوروز قادماً من نادي رانيا.

وظفرت إدارة نادي الحدود بخدمات اللاعب علاء محيسن لتعزيز صفوف فريقها الكروي قادماً من فريق الكهرباء لموسم واحد.