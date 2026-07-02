سوق الانتقالات يشهد حراكاً كبيراً والأندية العراقية ترسم ملامح الموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

تشهد أندية دوري نجوم العراق للموسم الكروي 2026-2027 نشاطاً متسارعاً في سوق الانتقالات، مع استمرار سباق التعاقدات وتجديد العقود في إطار التحضيرات للموسم المقبل.

وتسعى إدارات الأندية إلى تدعيم صفوفها بأفضل العناصر المحلية والمحترفة، إلى جانب الحفاظ على ركائزها الأساسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الفنية والمنافسة بقوة على مختلف الاستحقاقات المقبلة.

وعزز نادي الطلبة صفوفه بالتعاقد مع لاعب المنتخب الأردني رجائي عايد، ليكون أحد تدعيمات الفريق استعداداً للموسم الكروي الجديد.

بينما عزز المحترفان البرازيليان، والمرسون غارسيا، وكاييكي بونفيم، صفوف فريق النفط لموسم واحد، فيما تعاقد كولينز أوبرا مع نادي النفط قادماً من ديالى، فيما جدد حبيب محمد مع النفط لموسم آخر.

بينما واصل نادي ديالى تعزيز صفوفه، حيث جدد عقد قائد الفريق علي خالد، وتعاقد مع الأردني خالد راضي صياحين لموسم واحد، فيما جدد للحارس علي رمضان لتمثيل البرتقالي لموسم آخر، كما تعاقد النادي مع الشقيقين منتظر ومصطفى محمد لموسم واحد، وكذلك مع علي قاسم قادماً من الكرخ، إلى جانب ضم اللاعب مصطفى عبد الجليل قادماً من نفط ميسان، وذلك ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وعاد أمير عبد الله إلى صفوف الزوراء بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي الغراف، فيما بات النادي قريباً من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الكرواتي دينو هاليليوفيتش قادماً من نادي الطائي السعودي.

وأعلن نادي نوروز رسمياً تعاقده مع مدرب حراس المرمى هيثم خليل لقيادة تدريب حراس الفريق خلال الموسم المقبل.

كما أعلن نادي أربيل تعاقده مع الظهير حسن رائد قادماً من نادي زاخو، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بينما جدد النادي مع اللاعب همام طارق لموسم آخر.

وجدد حسين علي عقده مع نادي الشرطة ليواصل مشواره مع القيثارة خلال الموسم الكروي المقبل.

وفي زاخو أغلق النادي ملف حراسة المرمى بعد إعلان قائمته الرسمية التي ضمت الثلاثي حسن عباس، وعماد عيسى، وهوگر علي، كما تقدم النادي بعرض للتعاقد مع مناف يونس، إلى جانب دخوله في منافسة مع القوة الجوية للتعاقد مع هداف المنتخب العراقي أيمن حسين، مع أفضلية حالية للقوة الجوية في حسم الصفقة.

وشهد نادي الميناء نشاطاً كبيراً في سوق الانتقالات، حيث تعاقد مع أحمد عبد الحسين، وبنيو فلافيو قادمان من أمانة بغداد، وأحمد سهيل من الطلبة، وجابريل ميمان قادماً من نادي نيبور شلوي التنزاني، والنيجيري عمر أمينو من القوة الجوية، إلى جانب عودة المدافع التونسي ضياء الدين إلى صفوف السفانة.