"سوق الانتقالات".. صفقات جديدة وتحضيرات مكثفة لأندية دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

تشهد أندية دوري نجوم العراق حراكاً واسعاً في سوق الانتقالات الصيفية، مع استمرار الإعلان عن صفقات محلية وأجنبية، إلى جانب استكمال الأجهزة الفنية والانطلاق في المعسكرات التدريبية، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد، في ظل سعي الأندية إلى تعزيز صفوفها والمنافسة بقوة على الألقاب.

وأعلن نادي أربيل تعاقده مع حارس المرمى وسام علي، قادماً من أمانة بغداد، لتمثيل الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.

كما انضم اللاعب عبد الإله فيصل، حامل الجنسية الأسترالية، إلى صفوف نادي الغراف على سبيل الإعارة، قادماً من الكرمة، في إطار تدعيم الفريق للموسم الجديد.

من جانبه، كشف نادي الغراف، عن تشكيل الجهاز الفني المساعد للمدرب التونسي يامن الزلفاني، والذي يضم صادق سعدون وطلال خلفان مساعدين للمدرب، ولطفي بن محمد محللاً للأداء، وعبد العزيز حمزة مدرباً لحراس المرمى، وأمين بن المبروك مدرباً للياقة البدنية.

وأعلن نادي نوروز، رسمياً التعاقد مع اللاعب التونسي حبيب الوسلاتي، لتعزيز صفوف الفريق استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل.

ووقع اللاعب مصطفى محمد معن على كشوفات نادي زاخو، ليكون إحدى الصفقات الجديدة للفريق.

وفي السياق ذاته، وقع لاعب المنتخب الوطني مصطفى سعدون رسمياً على كشوفات نادي زاخو، قادماً من الشرطة، في واحدة من أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وواصل نادي ديالى تعزيز صفوفه، بعدما أتم التعاقد مع ثلاثة لاعبين هم: محمد خضير، وعلي نوري، والحارس محمد حسن، ضمن استعداداته للموسم المقبل.

وعزز نادي الزوراء خطه الهجومي، بعد التوصل إلى اتفاق مع المهاجم الأوروغواياني نيكولاس فيرنانديز.

في المقابل، فشلت مفاوضات نادي زاخو مع لاعب المنتخب الوطني أكام هاشم، بعد عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، في ظل دراسة اللاعب عروضاً احترافية من أندية إماراتية وتركية، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق معها، فإنه سيعود إلى أحد أندية دوري نجوم العراق.

وفي إطار التحضيرات للموسم الجديد، أعلن ناديا الشرطة والجولان دخولهما معسكراً تدريبياً في مدينة أربيل، يتخلله خوض عدد من المباريات الودية أمام فرق مختلفة، استعداداً لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق.