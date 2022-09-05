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سوق الانتقالات.. اندية عراقية من الدوري الممتاز تتعاقد مع لاعبين

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-05T08:16:14+0000
سوق الانتقالات.. اندية عراقية من الدوري الممتاز تتعاقد مع لاعبين

شفق نيوز/ أعلنت إدارات أندية رياضية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تعاقدات جديدة مع لاعبين ضمن الانتقالات الصيفية.

وتعاقدت ادارة نادي الميناء مع المدافع المحترف البنمي رودريك ميلر قادماً من نادي القوة الجوية، كما وقع المدافع الكرواتي سيباستيان انتيتش عقد انضمامه للميناء لموسم واحد بعد اجتيازه الفحص الطبي.

كما أعلنت إدارة نادي كربلاء عن تعاقدها مع الحارس عبدالعزيز عمار، للذود عن عرين الفريق الأول في الموسم المقبل لموسم واحد.

بينما وقع المهاجم محمد قاسم على كشوفات عقده لتمثيل فريق الكرخ قادما من الشرطة لتدعيم صفوف "الكناري" للموسم الكروي المقبل.

وكان مهاجم محترف من جنوب إفريقيا قد انضم  لفريق نادي الزوراء الى جانب 14 لاعباً جديداً بمعسكر النوارس في تركيا الذي انطلق في انطاليا ويستمر لغاية 19 أيلول/ سبتمبر المقبل.

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