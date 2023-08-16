سوق الانتقالات الصيفية.. تحرك متسارع للأندية العراقية

شفق نيوز / جددت إدارة نادي الشرطة، يوم الأربعاء، مع لاعبين محليين، وثلاثة محترفين لتمثيل القيثارة للموسم الكروي المقبل.

وقال عضو إدارة النادي، تحسين الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة جددت للاعب أمير صباح، والحارس أحمد باسل لموسم واحد، كما جددت لثلاثة محترفين وهم السوريين محمود المواس، وفهد اليوسف، والسنغالي وادريسا نيانغ".

من جانب آخر، وافقت إدارة القوة الجوية على رغبة المدرب أيوب اوديشو، بالتوقيع مع اللاعب محمد رضا قادما من الزوراء.

وضمن صفقات نادي الميناء البصري، جددت الإدارة عقدها مع المهاجم سالم أحمد لموسم آخر.

كما تعاقدت ادارة نادي القاسم، مع المحترف الغاني كوفي دوموه، وهو لاعب وسط دفاعي (ارتكاز)، ويجيد اللعب كقلب دفاع، لتعزيز صفوف الفريق في الدوري الممتاز المقبل.

وضم نادي الحدود، إلى صفوف فريقه الكروي، اللاعب حسين جاسم، قادماً من الديوانية، كما دعم صفوف فريقه الكروي بمتوسط ميدان فريق النفط محمود أحمد لموسم واحد، بينما أغلق ملف محترفيه للموسم المقبل 2023-2024 بعد تعاقده مع ستة من قارة إفريقيا حصراً.