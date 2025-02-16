سوري يقود كرة الميناء بدلاً عن المدرب الإسباني
شفق نيوز/ سمت إدارة نادي الميناء،
السوري حسام السيد مدرباً لفريقها الأول خلفا للإسباني المقال بابلو غرانديز .
وسيبدأ المدرب حسام السيد بمهمته
بعد أن أنهت إدارة النادي التعاقد معه رسمياً.
وقرر النادي إقالة المدرب الإسباني
بابلو غرانديز، من تدريب فريق نادي الميناء وبانتظار الإعلان الرسمي لإقالته.
وجاءت
الإقالة بعد النتائج السلبية التي خرج بها فريق الميناء في الجولات السابقة وتأخر
تسلسله في ترتيب فرق دوري نجوم العراق .
ويحتل الميناء المركز 16 برصيد 20
نقطة بعد انتهاء الجولة 20 لدوري نجوم العراق .