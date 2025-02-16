سوري يقود كرة الميناء بدلاً عن المدرب الإسباني

شفق نيوز/ سمت إدارة نادي الميناء، السوري حسام السيد مدرباً لفريقها الأول خلفا للإسباني المقال بابلو غرانديز .

وسيبدأ المدرب حسام السيد بمهمته بعد أن أنهت إدارة النادي التعاقد معه رسمياً.

وقرر النادي إقالة المدرب الإسباني بابلو غرانديز، من تدريب فريق نادي الميناء وبانتظار الإعلان الرسمي لإقالته.

‏وجاءت الإقالة بعد النتائج السلبية التي خرج بها فريق الميناء في الجولات السابقة وتأخر تسلسله في ترتيب فرق دوري نجوم العراق .

ويحتل الميناء المركز 16 برصيد 20 نقطة بعد انتهاء الجولة 20 لدوري نجوم العراق .