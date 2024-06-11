سوريا تفقد "كوبر" بعد النتيجة المدوية أمام اليابان

شفق نيوز/ سقط المنتخب السوري بخماسية كاملة أمام نظيره الياباني ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتلقى المنتخب السوري أثقل خسارة له في التصفيات، محققا النتيجة ذاتها التي خرج بها أمام المنافس ذاته في مباراة الذهاب في سوريا.

وفي السياق، أعلن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر استقالته من تدريب منتخب سوريا، اثر هذه الخسارة الكبيرة أمام اليابان.

وأعلن الأرجنتيني كوبر استقالته خلال المؤتمر الصحفي التالي للمباراة.

وعلى ملعب أيدون بيس وينغ في مدينة هيروشيما اليابانية، قدم منتخب سوريا أداء سيئا على امتداد المباراة التي أحدث فيها أياسي أويدا المنعطف الأول بتسجيله الهدف الأول للمنتخب الياباني في الدقيقة الـ13 من ضربة رأسية.

وأضاف ريستو داون الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 19، قبل أن يواصل منتخب الساموراي الأزرق اكتساح ضيفه بتسجيل الهدف الثالث الذي جاء بالخطأ من مدافع سوريا ثائر كروما في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب اليابان عروضه القوية أمام منتخب سوريا الذي بدا في أسوأ حال، حيث تلقت شباكه هدفا رابعا من البديل سوما في الدقيقة 73 قبل أن يختتم مينامينو الخماسية في الدقيقة 85.

وتجمد رصيد منتخب سوريا عند 7 نقاط، محتلًا المركز الثاني بالمجموعة الثانية، لكنه لعب مباراة واحدة أكثر من رصيد مباريات كوريا الشمالية (المركز الثالث برصيد 6 نقاط).

ويتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 18 نقطة علما أن المنتخبين الأول والثاني يتأهلان للدور الثالث من تصفيات منطقة آسيا لكأس العالم 2026.