أسود الأطلس أول المتأهلين لنصف نهائي كأس العرب بهدف في مرمى سوريا

شفق نيوز – الدوحة

تمكّن منتخب المغرب، مساء الخميس، من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب، بعد فوزه على منتخب سوريا بهدف واحد دون رد، في أولى مباريات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في قطر.

وجرت المباراة على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة عند الساعة 5:30 بتوقيت بغداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يسجّل أسود الأطلس هدفهم الوحيد في الدقيقة 79 من الشوط الثاني عن طريق وليد أزارو.

وشهد اللقاء طرد لاعب منتخب المغرب في الدقيقة التسعين، لدخوله المتهوّر على قدم لاعب سوريا.