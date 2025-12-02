أسود الأطلس تقسو على جزر القمر في أولى مواجهاتهم بكأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

حقق منتخب المغرب، يوم الثلاثاء، أول انتصاراته على حساب جزر القمر، بنتيجة 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

المباراة التي جرت عند الساعة 3:00 عصراً، على ستاد خليفة الدولي بالدوحة، انتهى شوطها الأول بتقدم أسود الأطلس بثلاثة أهداف دون مقابل لجزر القمر.

وسجّل الهدف الأول اللاعب سفيان يوفتيني في الدقيقة الخامسة، وجاء الهدف الثاني عن طريق طارق تيسودالي في الدقيقة 11، في حين سجل الهدف الثالث في الدقيقة 45+4 اللاعب كريم البركاوي.

وفي الشوط الثاني، سجل جزر القمر هدفه الوحيد عند الدقيقة 56، من كرة دخلت مرمى المنتخب المغربي بخطأ من مدافعه محمد بولاكسوت.

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة القدم الجارية أحداثها في دولة قطر.

وتضم البطولة أربع مجموعات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي تشمل ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي.

وتعد النسخة الحالية هي الثانية التي تُقام تحت إشراف رسمي من الفيفا، بعد اعتماد الاتحاد الدولي للبطولة في النسخ الأخيرة.