"أسود الأطلس" بطل أمم أفريقيا للمحليين للمرة الثالثة

شفق نيوز- انتاناناريفو

فاز منتخب المغرب لكرة القدم، يوم السبت، بلقب مسابقة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2024، على حساب منتخب مدغشقر، فيما توج لاعبا من "أسود الأطلس" بجائزتي أفضل لاعب وهدّاف.

وحصد منتخب المغرب اللقب، بعد تغلّبه على نظيره مدغشقر بثلاثة أهداف لاثنين، في المباراة النهائية الّتي أُقيمت على أرض ملعب بلدية ماهاماسينا.

وسجل أهداف منتخب المغرب كلّ من يوسف مهري وأسامة المليوي (ثنائية) في الدقائق 27 و44 و80.

ويعد هذا اللقب هو الثالث لمنتخب "أسود الأطلس" على مر التاريخ.

في سياق متصل، نال اللاعب المغربي محمد حُريمات جائزة أفضل لاعب في المسابقة، كما فاز مواطنه أسامة المليوي بجائزة الهدّاف برصيد 6 أهداف، فيما ظفر السنغالي مارك ضيوف بجائزة أفضل حارس مرمى ومنتخب السنغال بجائزة اللعب النظيف.