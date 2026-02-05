أسود الصالات في اختبار إيراني صعب لحجز بطاقة نهائي آسيا

شفق نيوز- جاكارتا

يواجه المنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم الخميس، نظيره الإيراني في مباراة حاسمة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة آسيا لكرة الصالات 2026.

وتقام المباراة في قاعة "أرينا" بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، عند الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ويسعى المنتخب العراقي للصالات، المصنف بالمركز 37 عالمياً، إلى بلوغ المباراة النهائية ومواصلة مشواره المميز في البطولة، عندما يلاقي المنتخب الإيراني المصنف خامساً على مستوى العالم.

وكان المنتخب العراقي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على منتخب تايلاند بنتيجة 4-2.

واختتم المنتخب العراقي لكرة الصالات، أمس الأربعاء، وحدته التدريبية الأخيرة استعداداً لمواجهة المنتخب الإيراني ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2026.