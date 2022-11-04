"أسود الرافدين" يواصلون تحضيراتهم استعداداً لوديّتي المكسيك والإكوادور (صور)

شفق نيوز/ لليوم الرابع على التوالي، واصلَ المنتخب العراقي تحضيراته، عصر اليوم الجمعة، في ملعبِ الشعب الدوليّ في العاصمةِ بغداد، استعداداً لمواجهتي منتخبي المكسيك والإكوادور ودياً في 9 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، قبلَ أن يخوضَ غداً السبت في الساعةِ الثانية والنصف ظهراً لقاءً ودياً ضد نادي الكهرباء، أحد فرق الدوري الممتاز.

تدريباتُ الجمعة، التي حضرها عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم غانم عريبي، ابتدأت بمحاضرةٍ فنيةٍ من قبل الجهازِ الفنيّ إضافةً إلى محاضرةٍ فيديويّة عرضت خلالها بعض المواجهاتِ التي تخصُّ المنتخباتَ التي سيلاعبها المنتخبُ الوطني (المكسيك و الاكوادور)، إضافةً إلى عرضِ مشاهد من مواجهاتٍ جمعت المنتخبين في آخر استحقاقاتهما الرسميّة.

أرضُ ملعب الشعب احتضنت التدريباتَ التي شاركَ فيها (21) لاعباً هم كل من: جلال حسن، دلوفان مهدي، حسن أحمد، أمجد عطوان، أيمن حسين، كرار عامر، سجاد جاسم، مناف يونس، أحمد زيرو، أحمد يحيى، هيران أحمد، محمد قاسم، حسين جبار، حمزه عدنان، إبراهيم بايش، علي فائز، زيد تحسين، أحمد عبد الحسين، علاء عباس، حسن عبد الكريم و شهاب رزاق.

وابتدأت التمريناتُ ببعض تمارين القوةِ بإشراف مدربِ اللياقة البدنيّة إسماعيل سليم، ثم تلاها العمل التكتيكيّ بإشرافِ المدرب راضي شنيشل، مع تحديدِ بعض الواجباتِ الفرديّة الموكلة للاعبين حسب مراكز لعبهم، إضافةً إلى واجباتٍ متعلقةٍ بأسلوبٍ وضعهُ الجهاز الفني والذي سيتبع نفسه في المواجهاتِ المقبلة.

كما تضمنت الحصةُ التدريبيّة قبل ختامها جانباً خصصَ للكراتِ الثابتة تدربَ عليها كل من: محمد قاسم، حمزة عدنان، حسين جبار، حسن عبد الكريم، علي فائز، إضافةً إلى أمجد عطوان.

لاعبُ نادي صون السويسري "هيران أحمد" الذي التحقَ اليوم بتدريباتِ المنتخبِ الوطنيّ عبّرَ عن سعادته بتواجده مرة أخرى إلى جانبِ زملائه في ثاني استدعاءٍ له مع المنتخبِ الوطنيّ بعد ظهوره الأول في بطولةِ الأردن الدوليّة.

وأضافَ أحمد، أنه "منسجمٌ جداً مع الأجواءِ الخاصة بمعسكرِ المنتخبِ الوطنيّ، وإن الحياةَ في بغداد جميلةٌ جداً واجتماعيةٌ لدرجة أفتقدها في مكانِ إقامتي في زيورخ، وإن بغداد آمنةٌ، وسعيدٌ بحفاوةِ الجمهور العراقي الذي يصادفني وأنا في العاصمةِ بغداد".

وعن الإيثارِ الذي ضربهُ بتواجده مع المنتخبِ بالرغم من ممانعةِ ناديه، أوضحَ، "الوضعَ العام مع ناديه لم يكن جيداً في الأسابيع الأخيرة بسببِ عدم تجديدِ العقد مع النادي، وقد أبلغتهم قبل يومٍ بضرورةِ الذهاب إلى بغداد والالتحاق ببعثةِ المنتخبِ، وبغض النظر عن القرار الذي سيتخذه النادي أجد أن تلبيةَ نداء المنتخبِ الوطنيّ في الوقتِ الحالي مهمةٌ بالنسبةِ لي قياساً بالظروفِ التي أمرّ بها مع نادي صون".