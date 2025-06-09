أسود الرافدين ينهون تدريباتهم استعدادا لمواجهة النشامى في عمان

شفق نيوز/ أجرى المنتخب الوطني العراقي، يوم الإثنين، آخر وحداته التدريبية قبيل ملاقاة المنتخب الأردني غدا في العاصمة عمان.

وتقام مباراة المنتخب العراقي ومضيفه الأردني مساء الغد على استاد عمان الدولي.

ويحتل منتخب الاردن المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف المتصدر كوريا الجنوبية صاحب الـ19 نقطة، واللذان ضمنا التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026.

ولاتؤثر نتيجة منتخب العراق غدا على العراق، بعد فقدان التأهل المباشر الى المونديال عقب الخسارة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية 0-2، إذ يترقب جمهور أسود الرافدين ضمان التأهل إلى ملحق كأس العالم 2026.

بينما يخوض منتخب الاردن مباراته أمام العراق بدون أي دوافع تنافسية، حيث ضمن التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم كأول المنتخبات العربية في آسيا، بعدما تمكن من الفوز في الجولة الماضية على نظيره العماني بثلاثية أهداف دون رد.