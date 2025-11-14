"أسود الرافدين" يصلون البصرة ويبدؤون تدريباتهم استعداداً للمباراة الحاسمة

شفق نيوز- البصرة

وصلت بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، إلى مدينة البصرة قادمة من العاصمة الإماراتية أبو ظبي استعداداً لمباراة الإياب في دوري الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وحطت طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية في مطار البصرة الدولي عند الساعة 1:30 ظهراً، وعلى متنها لاعبو "أسود الرافدين".

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب سلام المناصير، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي حط في مطار البصرة الدولي الآن وسيتوجه إلى محل الإقامة ليباشر تدريباته على ملاعب تدريب المدينة الرياضية غداً استعداداً للمواجهة الثانية أمام الإمارات".

وأضاف أن "المنتخب سيجري مساء اليوم تمارين خفيفة للاستشفاء، على أن يبدأ تدريباته الفعلية غداً السبت، استعداداً للقاء الثلاثاء المقبل أمام الإمارات".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان العراقي والإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة السابعة مساءً، في مباراة الإياب الحاسمة التي ستُقام على ملعب جذع النخلة في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

وتعادل منتخب العراق مع نظيره الإماراتي، مساء أمس الخميس، بهدف واحد لكل منهما في مباراة ذهاب الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026.