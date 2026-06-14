أسود الرافدين يشدون الرحال إلى بوسطن لمواجهة النرويج في المونديال

شفق نيوز- بغداد

يغادر المنتخب العراقي، مساء اليوم الأحد، ولاية ويست فيرجينيا الأميركية متوجهاً على متن طائرة خاصة الى مدينة بوسطن، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيراته لخوض غمار منافسات كأس العالم 2026.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب غراهام ارنولد الى استكمال الاستعدادات الفنية والبدنية للاعبين قبل خوض أول اختبار رسمي في البطولة، اذ يواجه المنتخب العراقي نظيره النرويجي في مستهل مشواره المونديالي فجر يوم الاربعاء المقبل، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري واعلامي كبير بوصفها بداية رحلة العراق في الحدث الكروي الأبرز عالمياً.

وتقام المباراة على ملعب جيليت في الولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة التاسعة، التي تضم الى جانب العراق والنرويج منتخبي فرنسا والسنغال، ما يجعل المنافسة على بطاقتي التأهل الى الدور التالي شديدة الصعوبة.

ومن المقرر ان تنطلق المواجهة عند الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد، وسط تطلعات عراقية لتحقيق نتيجة ايجابية تمنح أسود الرافدين دفعة معنوية مهمة في بداية مشوارهم بالمونديال وتعزز حظوظهم في المنافسة على التأهل من المجموعة.