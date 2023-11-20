"أسود الرافدين" يسعون للتغلب على أقوى منافسيهم غداً وتصدر المجموعة

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس وفد المنتخب العراقي، أحمد الموسوي، يوم الاثنين، جاهزية اللاعبين لمواجهة يوم غد أمام منتخب فيتنام ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب فيتنام يعد أقوى منافس لنا على صدارة المجموعة السادسة، لاسيما بعد تحقيقه الفوز على الفلبين وتساوى معنا بالنقاط".

وأضاف "سيسعى لاعبونا والكادر التدريبي في مباراتنا يوم غد أمام فيتنام لكسر تساوي النقاط وبلوغ الصدارة بعد انتهاء الجولة الثانية لتصفيات مجموعتنا المؤهلة لكأس العالم، والمدرب كاساس يعلم جيداً قدرات وإمكانيات المنافس ويعلم ما يريد فعله وما يخطط له".

وتابع الموسوي "لابد للاعبينا تقديم كل ما لديهم أمام فيتنام غداً كما قدموا مستوى رائع أمام إندونيسيا في البصرة في الجولة الأولى، وذلك لكسب نقاط اللقاء وتصدر المجموعة وكلنا ثقة بتحقيق لاعبينا نتيجة إيجابية".

ويتواجد المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في المجموعة السادسة برفقة كل من إندونيسيا والفلبين وفيتنام.

وسيرتدي منتخب العراق الطقم الأبيض الكامل بينما يكون طقم حراس المرمى باللون السماوي، وسيرتدي منتخب فيتنام الطقم الأحمر الكامل، وحراسه اللون الأصفر.