أسود الرافدين يروضون الأحمر العُماني في آخر محطات حلم المونديال

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي لكرة القدم، على ضيفه العماني بنتيجة 1-0 يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجرت المباراة على ملعب البصرة الدولي عند الساعة السابعة من مساء اليوم، وانتهى الشوط الأول بهدف لأسود الرافدين، سجله أيمن حسين، من رأسية رائعة في الدقيقة 12.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية اللقاء، ليحصل العراق على أول ثلاث نقاط في التصفيات الآسيوية الحاسمة.

وشهد اللقاء طرد لاعب عُمان أرشد العلوي في الدقيقة 90+3 لتراكم البطاقات.