أسود الرافدين يخوضون 4 مباريات ودية في المكسيك قبل موقعة الحسم

بدأ المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مرحلة التحضير للمباريات الودية سواء على مستوى تقسيم الفريق أو على مستوى مواجهة فرق مكسيكية، للاستعداد لمباراة الملحق النهائية في مونتيري بالمكسيك، حيث من المقرر أن يخوض أسود الرافدين 4 مباريات ودية حتى موعد مباراة الملحق النهائي.

حيث قرر المدير الفني لـ"أسود الرافدين" غراهام أرنولد، تقسيم المنتخب إلى فريقين (أول وثانٍ) لخوض ثلاث مباريات ودية بينهما، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، في حين تعمل رئاسة الاتحاد على تأمين مباراة أخرى ودية مع فريق مكسيكي قبل خوض مباراة الملحق.

وقال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم لوكالة شفق نيوز، إن "أرنولد يعمل، بالتنسيق مع الجهاز الفني، على تأمين مباراة ودية خارجية قريباً أمام أحد الفرق المكسيكية، ضمن التحضيرات للمواجهة الرسمية المرتقبة".

وأشار إلى أن أرنولد كان قد طلب من رئيس الاتحاد عدنان درجال الموجود مع المنتخب في المكسيك، تأمين مباراة ودية مع فريق مكسيكي قبل خوض النهائي بخمسة أيام، من أجل الوقوف بشكل أدق على مستوى جاهزية اللاعبين.

بالمقابل، باشر درجال، التحرك سريعاً لتلبية الطلب، إذ من المتوقع أن يخوض المنتخب العراقي مباراة ودية قريباً مع أحد الفرق المكسيكية، في إطار التحضيرات النهائية للمواجهة المنتظرة.

تأتي هذه الاستعدادات قبل لقاء المنتخب العراقي مع الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمقررة يوم غد بين المنتخبين.

وأجرى المنتخب الوطني العراقي، في وقت سابق، وحدته التدريبية الثالثة في المكسيك ضمن تحضيراته المكثفة، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة والحاسمة في الملحق العالمي نهاية الشهر الحالي أمام الفائز من مواجهة منتخبي بوليفيا و سورينام.

وكان المنتخب العراقي قد باشر، أول أمس الاثنين، أولى وحداته التدريبية في مدينة مونتيري عقب وصوله، استعداداً لخوض منافسات الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التحاق عدد من اللاعبين المحترفين.