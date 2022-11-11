"أسود الرافدين" يختتمون تدريباتهم في مدريد استعداداً لمواجهة الإكوادور غداً (صور)

شفق نيوز/ خاض المنتخب العراقيّ، يوم الجمعة، آخرَ وحداته التدريبيّة في مدريد استعداداً لمواجهةِ منتخبِ الإكوادور غداً السبت في الساعةِ السادسة والنصف بتوقيتِ إسبانيا، الثامنة والنصف بتوقيتِ بغداد.

وسيحتضنُ ملعب متروبوليتانو الخاصّ بنادي اتليتيكو مدريد المواجهةَ المُرتقبة.

تدريباتُ اليوم، التي احتضنها ملعبُ مونيسيبال بليفال، شاركَ فيها جميع اللاعبين باستثناءِ أحمد يحيى وأحمد زيرو بسبب الإصابة (شد عضلي)، ومن المُحتمل أن يزجَ المدرب راضي شنيشل بعددٍ من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراةِ الأولى ضد المكسيك.

واقتصرت تدريباتُ اليوم على جوانب فنيةٍ بحتةٍ وتطبيق أسلوبِ اللعب المفترض إتباعه في مباراةِ الإكوادور، حيث سبقت الوحدة التدريبيّة محاضرةٌ فنيةٌ تمّ خلالها تحليلُ أسلوب لعب منتخبِ الإكوادور.

المحللُ الفنيّ "عبد الأمير ناجي" أوضح، أن "مباراةَ المكسيك كشفت عن الفوارق التي لا يمكنُ حجبها ولا ضير من مواجهةِ هكذا منتخباتٍ، واستمراريّة توفير هكذا مواجهاتٍ في المستقبلِ القريب، وهو ما سيعكسُ الفائدة عند مواجهةِ منتخبات آسيا، ونحن بدورنا برفقة الجهاز الفنيّ نعملُ قصارى جهودنا من أجل أن يستوعبَ اللاعبون الواجباتَ التي تمنح لهم حسب كل مباراة".

واكد ان، "تحليلَ المنافس مستمرٌ، وستكون هناك محاضرةٌ ثانية يوم غد لنصل إلى قيمةٍ فنية وافيةٍ للاعبينا واستيعاب طريقة اللعبِ لمنتخبِ الإكوادور، وتجاوز الأخطاء التي حدثت في المباراةِ السابقة".

على صعيدٍ متصلٍ، سيرتدي المنتخب الزي الأخضر الكامل، بينما يرتدي منتخب الإكوادور القميصَ الأصفر والسروال الأزرق الغامق، وسيقود المباراة طاقمُ تحكيم برتغالي مؤلف من (غوستافو كوريا، تياغو كوستا، بيدرو ريبيرو و كارلوس ماكيدو حكماً رابعاً)".

من جهةٍ منفصلةٍ، زارَ ممثلٌ عن صحيفة AS الإسبانيّة مقرَ إقامة وفد المنتخبِ الوطنيّ في العاصمةِ مدريد، وتم توثيقُ الزيارة بتوسط المدرب الإسباني خيسوس كاساس رباعي لاعبي المنتخب الوطنيّ (جلال حسن، أمجد عطوان، أيمن حسين وأمير العماري) ضمن تغطيةٍ خاصةٍ لواحدةٍ من أشهر المؤسسات الإعلاميّةِ الإسبانية التي يفترضُ أنها ستنشرُ عن تعاقدِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم مع الطاقم الإسباني الجديد الذي سيتسلمُ مهامَ قيادة أسود الرافدين في مباراةِ كوستاريكا المقبلة.