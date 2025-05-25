أسود الرافدين يحطون في البصرة استعداداً لموقعة كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ وصل المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء الأحد، إلى محافظة البصرة أقصى جنوب العراق على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية استعداداً لمباراته المقبلة مع نظيره الكوري الجنوبي.

وشهد الوفد حضور لاعبي المنتخب الذين يلعبون في دوري نجوم العراق على أن يلتحق اللاعبون المحترفون في أندية خارجية تباعاً، وذلك للشروع في المعسكر التدريبي استعداداً لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان مدرب المنتخب غراهام أرنولد، أعلن عن قائمة الفريق وضمت 30 لاعباً وهم: مصطفى سعدون، حسين علي، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، زيد تحسين، مناف يونس، أكام هاشم، علي فائز، ريبين سولاقا، فرانس بطرس، سعد ناطق، سجاد جاسم، أمير العماري، إيمار شير، منتظر ماجد، ماركو فرج، بيتر كوركيس، محمد قاسم، علي جاسم، يوسف الأمين، حسن عبد الكريم، إبراهيم بايش، أيمن حسين، مهند علي، علي الحمادي، محمد جواد.

ولحراسة المرمى: فهد طالب، جلال حسن، أحمد باسل.