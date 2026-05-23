أسود الرافدين يحطون رحالهم في معسكر جيرونا والتحاق أول المحترفين

شفق نيوز- بغداد

وصلت بعثة المنتخب الوطني العراقي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة جيرونا الإسبانية، على متن طائرة خاصة وفرتها الحكومة العراقية، وذلك لإقامة معسكر تدريبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة في بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت مدينة جيرونا وصول عدد من لاعبي المنتخب المحترفين في الدوريات الأوروبية للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني، حيث كان الثلاثي إيمار شير، وزيدان اقبال، وداريا نامو، من أوائل الواصلين الى مقر التجمع.

وكان اللاعب ايمار شير أول الملتحقين بمعسكر المنتخب الوطني في جيرونا، استعداداً للدخول في البرنامج التدريبي الخاص بالمعسكر الإسباني تحضيراً لكأس العالم 2026.

كما وصل اللاعب ماركو فرج إلى مدينة جيرونا بعد وصول الأسماء الثلاثة، لينضم إلى صفوف المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي.

في المقابل، تخلف لاعب الزوراء والمنتخب الوطني كرار نبيل، عن مرافقة البعثة التي غادرت إلى إسبانيا على متن الطائرة الخاصة، بسبب تعرضه لوعكة صحية، على أن يلتحق بالمعسكر بعد تماثله للشفاء.

من جانبه، أكد الاتحاد العراقي أن المحترف يوسف النصراوي، الذي تم استدعاؤه إلى قائمة المنتخب الوطني، سيغادر العاصمة النمساوية فيينا صباح الثلاثاء المقبل باتجاه برشلونة، قبل الالتحاق بمعسكر المنتخب في جيرونا، للمشاركة في التدريبات استعداداً لخوض المباراتين الوديتين والتحضير للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الأندوري في 29 أيار/ مايو الجاري بمدينة جيرونا، قبل الانتقال إلى مدينة لاكورونيا لملاقاة المنتخب الإسباني في 4 حزيران/ يونيو المقبل.

ويأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات العراق لكأس العالم 2026، التي تشهد مشاركة "أسود الرافدين" بعد غياب طويل عن البطولة منذ نسخة 1986.