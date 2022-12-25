أسود الرافدين يتجمعون في البصرة بعد غد وكاساس يلتحق بالتدريبات قادماً من اسبانيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ان وفد المنتخب العراقي لكرة القدم سيغادر بغداد يوم 26 متوجها الى البصرة استعدادا لخليجي 25 المقرر انطلاقها مطلع العام الجديد.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سيبدأ تجمعه الاول يوم 27 من الشهر الحالي"، مبيناً ان "جميع تدريباته المنتخب ستكون على ملاعب التدريب في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة لحين انطلاق البطولة".

واضاف ان "مدرب منتخب العراق الاسباني خيسوس كاساس والجهاز الفني المساعد سيصلون البصرة مباشرة يوم 27 وسيبدأون بمهمتهم في تدريب المنتخب العراقي استعدادا لبطولة خليجي 25 المقررة اقامتها بمحافظة البصرة في السادس من شهر كانون الثاني المقبل".

وكان مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، خيسوس كاساس، اعلن قائمةَ اللاعبين النهائيّة المستدعاة لبطولةِ خليجي 25.

وتألفت من (23) لاعباً هم كل من : جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، مناف يونس ، علي فائز ، مصطفى ناظم ، زيد تحسين ، الاي فاضل ، حسين عمار ، ضرغام إسماعيل ، أحمد يحيى ، محمد علي عبود ، أمير العماري ، ريوان أمين ، إبراهيم بايش ، حسين علي ، أحمد ياسين ، حسن عبد الكريم ، حسين جبار ، اسو رستم ، علاء عباس ، مؤمل عبد الرضا ، شيركو كريم.

ومن المؤمل أن ينطلق معسكر المنتخب الوطنيّ في البصرة في السابع والعشرين من الشهر الحالي تتخلله مواجهة وديّة أمام المنتخبِ الكويتي في الثلاثين من الشهر نفسه في ملعبِ الميناء.