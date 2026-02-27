أسود الرافدين إلى المكسيك.. معسكر تدريبي وحضور مباراة "الخصم" المرتقب

شفق نيوز- بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن حجز تذاكر للكادر التدريبي ولاعبي المنتخب، لحضور مباراة بوليفيا وسورينام من أرض الملعب المقررة يوم 26 من شهر آذار المقبل.

وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن هدف الاتحاد من ذلك هو لمتابعة المنتخبين عن قرب وتشخيص الجهاز الفني لنقاط القوة والضعف لدى الفريق المتأهل، الذي سيواجه أسود الرافدين في لقاء الملحق العالمي المؤهل الى كأس العالم 2026.

واوضح الزاملي، أن طائرة وفد المنتخب العراقي من المؤمل ان تتوجه الى المكسيك يوم الخميس المقبل (5 آذار)، استعداداً لخوض المواجهة الحاسمة امام منافسه في الأول من نيسان المقبل، بلقاء مصيري يسعى من خلاله المنتخب العراقي الى خطف بطاقة التأهل الى المونديال.

واضاف ان المنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً مكثفاً فور وصوله والذي يعتبر الاخير له قبل اللقاء الحاسم، يتخلله خوض مباراة ودية مع منتخب سيحدد لاحقاً، ضمن تحضيراته الفنية والبدنية قبل خوض المواجهة المرتقبة.

وبين الزاملي، أن الاتحاد حصل على موافقات الأندية التي يحترف فيها لاعبو العراق لتفريغهم قبل ستة أيام من موعد أيام (فيفا)، الامر الذي يمنح الجهاز الفني فرصة اكبر لتجميع اللاعبين مبكراً وتعزيز الانسجام الفني قبل هذا الاستحقاق المهم.

وتقام مباراة الملحق بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة يحجز من خلالها آخر مقعده في أول بطولة كأس عالم تضم 48 فريقا والتي ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل.