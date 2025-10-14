"أسود الرافدين" بمواجهة "الأخضر".. من يتفوق تاريخياً قبيل الصِدام المصيري؟

شفق نيوز- متابعة

تتوجه الأنظار مساء الثلاثاء صوب ملعب الإنماء في جدة بالسعودية الذي سيكون مسرحاً للقمة الخليجية المرتقبة بين المنتخبين العراقي والسعودي عند الساعة 9:45 مساءً في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب العراقي المواجهة أمام السعودية وليس أمامه سوى الفوز، حيث إن التعادل يصب في مصلحة المنتخب السعودي بعد فوز الأخير على إندونيسيا بنتيجة 3 -2 مقابل فوز "أسود الرافدين" بهدف نظيف على المنتخب ذاته.

فيما يسعى المنتخب السعودي لحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه، حيث سيدخل المواجهة بفرصتي الفوز أو التعادل من أجل حجز مقعده في مونديال 2026.

وتعد مواجهات المنتخبين العراقي والسعودي من أبرز كلاسيكيات الكرة الخليجية والعربية، وتحظى مبارياتهما بمتابعة عربية وآسيوية واسعة، كما زخر تاريخ المنتخبين بالكثير من المواجهات التي لا تنسى.

وكانت آخر مواجهة جمعت أسود الرافدين والأخضر في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بدور المجموعات من بطولة كأس الخليج "خليجي 25" والتي حسمها المنتخب السعودي بالفوز بنتيجة 3-1.

وسبق للمنتخبين أن تواجها في تصفيات كأس العالم 2018 حيث فاز الأخضر ذهاباً وإياباً بنتيجة 2 -1 و1 -0 على الترتيب، وإجمالاً فإن المنتخبين التقيا 6 مرات في تصفيات كأس العالم حيث حقق الأخضر الفوز في 5 مباريات مقابل تعادل وحيد.

البداية كانت في تصفيات كأس العالم 1982 حيث فاز الأخضر بهدف نظيف، قبل أن يلتقيا مجدداً في تصفيات كأس العالم 1994 حيث تعادلاً بهدف لكل منهما، ليعود المنتخبان ويلتقيا في تصفيات مونديال 2002 حيث فاز الأخضر 1 -0 و2 -1، ليتجدد التفوق في تصفيات مونديال 2018 بانتصارين للأخضر.

في المقابل، فإن المنتخب العراقي يتفوق أمام الأخضر "خليجياً"، حيث جمعتهما 10 مباريات في كأس الخليج فاز العراق في 6 منها مقابل 3 انتصارات للمنتخب السعودي، بينما حسم التعادل مباراة واحدة.

وعلى المستوى الآسيوي، التقى المنتخبان 3 مرات في كأس آسيا حيث فاز المنتخب العراقي مرتين مقابل فوز وحيد للمنتخب السعودي.

وبشكل عام، فإن 37 مباراة رسمية جمعت المنتخبين في جميع البطولات والتصفيات، إذ حقق الأخضر الفوز في 11 منها مقابل 17 فوزاً للعراق، بينما حضر التعادل في 9 مناسبات، فيما شهدت مواجهاتهما تسجيل 90 هدفاً بواقع 56 هدفاً عراقياً و34 هدفاً سعودياً.