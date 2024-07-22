سوداني يقود افتتاحية العراق في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ سمت لجنة الحكام في دورة الألعاب الأولمبية، الحكم الدولي السوداني محمود إسماعيل حكماً لمباراة العراق وأوكرانيا ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس المقررة بعد غد الأربعاء.

ويفتتح بعد غدٍ الأربعاء، المنتخب العراقي الأولمبيّ، مشواره في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بلقاء منتخب أوكرانيا على ملعب ليون عند الساعة الثامنة مساءً.

ويلعب الأولمبي العراقي، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب.

وللمرة السادسة في تاريخه، تأهل المنتخب العراقي إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.