سوبر كلاسيكو وقمة إنجليزية ملتهبة.. تعرف على مباريات اليوم

شفق نيوز/ يترقب جماهير الكرة، حول أنحاء العالم مواعيد مباريات اليوم الأحد، حيث من المقرر أن تقام العديد من المواجهات في مختلف المسابقات، ليأتي على رأسها نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى المواجهة المنتظرة بين آرسنال ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتتجه الأنظار مساء اليوم، إلى ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية، الذي يحتضن نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

كما تحظى مواجهة آرسنال بضيفه مانشستر يونايتد باهتمام كبير في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

‎نهائي السوبر الإسباني:

‎ريال مدريد - برشلونة (22:00 بتوقيت العراق)

‎كأس الاتحاد الإنجليزي:

‎تامورث - توتنهام (15:30 بتوقيت العراق)

‎آرسنال - مانشستر يونايتد (18:00 بتوقيت العراق)

‎نيوكاسل يونايتد - بروملي (18:00 بتوقيت العراق)

‎ساوثهامتون - سوانزي سيتي (19:30 بتوقيت العراق)

‎الدوري الإيطالي:

‎فينيزيا - إنتر ميلان (17:00 بتوقيت العراق)

‎بولونيا - روما (20:00 بتوقيت العراق)

‎نابولي - هيلاس فيرونا (22:45 بتوقيت العراق)

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الدوري الفرنسي:

‎مونبلييه- أنجيه (19:15 بتوقيت العراق)

‎باريس سان جيرمان - سانت إيتيان (22:45 بتوقيت العراق)