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سواعد الشرطة تتفوق على الحشد في دوري اليد الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-04T18:02:03+0000
سواعد الشرطة تتفوق على الحشد في دوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق الشرطة لكرة اليد يوم الجمعة، فوزاً مستحقًا على فريقِ الحشد الشعبي ضمن افتتاح منافساتِ المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

حيث تمكن لاعبو الشرطة من الفوز بنتيجة (26-18)، وبهذا الفوز حافظ الفريق على صدارة الدوري برصيد 36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن فريق الجيش.

على صعيد متصل؛ يلتقي يوم غد السبت فريق الشرطة نظيره الكوفة ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري اليد في تجمع السليمانية عند الساعة السادسة مساءً في قاعة الأولمبية.

وسيلعب فريق الشرطة هذا الأسبوع أربع مباريات، حيث سيواجه يوم الأحد المقبل فريق بلدية البصرة في قاعة الأولمبية، ويلعب يوم الثلاثاء أمام فريق الكوت عند الساعة الثانية ظهراً في قاعة أمين لطيف، ويوم الأربعاء يلاعب فريق كربلاء، ويختتمُ التجمع يوم الخميس بلقاءِ فريق الخليج العربي.

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