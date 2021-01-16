سواريز يشيد بامكانيات عباس: بإمكانه أن يعطينا الكثير

شفق نيوز/ أشاد "ريكاردو سواريز" مدرب جل فيسنتي البرتغالي، بامكانيات النجم العراقي علاء عباس.

وقال سواريز للصحافة البرتغالية، إن علاء عباس جاء من توقف طويل ويفتقر إلى الإيقاع، مؤكداً أنه لاعب يمتلك الجودة لكنه خرج لفترة طويلة وجاء إلى بلد مختلف وما يزال من الصعب التواصل معه.

واضاف لدينا الصبر اللازم له، أتمنى أن يكون لديه أيضاً الصبر، بإمكانه أن يعطينا الكثير.

ونجح اللاعب الدولي العراقي علاء عباس في تسجيل الهدف الأول له مع فريق جل فيسنتي البرتغالي، وذلك في المباراة الأولى التي شارك فيها أساسياً منذ قدومه للفريق الشهر الماضي، ليؤكد أنه سيكون صفقة ناجحة في منافسات الدوري البرتغالي.

وتمكن فريق جل فيسنتي البرتغالي من الفوز على فريق فيسيو بثلاثة أهداف لهدفين في الدور الـ32 من بطولة كأس البرتغال.