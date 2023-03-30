إندونيسيا واتهامات يونس محمود في اجتماع استثنائي لاتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم عقد اجتماع استثنائي في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، لمناقشة جوانب مهمة تخص الكرة العراقية بعد المستجدات والأحداث التي طرأت على الساحة الكروية.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إنه تمت دعوة مجلس إدارة الاتحاد لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة مستجدات طفت على الساحة الكروية منها موضوع سحب الاتحاد الدولي تنظيم بطولة كأس العالم للشباب من إندونيسيا بعد رفضها دخول اسرائيل لأراضيها والتي من المقرر أن يشارك فيها العراق ايلول المقبل".

واوضح الزاملي، ان "الاتحاد كان قد رتب وضعه للموعد السابق لإقامة البطولة وكان يستعد لحضور القرعة التي تأجلت بقرار سحب إندونيسيا لاستضافة كأس العالم والذي أدى لإرباك حساباتنا".

ولفت الى ان "الاتحاد سيناقش خلال اجتماعه إعداد المنتخبات الوطنية وتقييم مشاركات الأولمبي والشباب والمباراة الودية للمنتخب الوطني في روسيا وموضوع المحترفين والاطلاع على مقترحات المدربين واحتياجاتهم للارتقاء بالمنتخبات".

وعن سؤال شفق نيوز حول تصريح متلفز للنائب الثاني للإتحاد يونس محمود الذي اتهم الرئيس عدنان درجال ونائبه الأول علي جبار بانهما سعيا لـ "ايقاف مشروعه" الذي يهدف لتطوير الاتحاد، قال الزاملي "التزم الصمت وفي اجتماع اليوم سنناقش كل ما تطرق اليه يونس محمود للمكاشفة والتوصل الى الحقائق".

وكان يونس محمود قال في تصريح متلفز: إن "درجال وعلي جبار اوقفا مشروعي"، موضحا "تمكنت من إقناع لجنة الرياضة والشباب في البرلمان بصرف مبلغ خاص للاتحاد قدره 25 مليار دينار كمبلغ خارج عن الميزانية للاستثمار من اللجنة المالية في البرلمان لبناء ملاعب وتهيئة المنتخبات واستثمارها ايضاً لشراء فنادق واراضي تكون ملك للاتحاد، كما حصلت من اللجنة البرلمانية الموافقة أيضاً على رفع ميزانية الاتحاد من 3 ملايين دولار الى 50 مليون دولار، لكن عدنان درجال وعلي جبار اوقفا مشروعي" حسب قوله.