أسنسيو يؤكد رحيله عن ريال مدريد

شفق نيوز/ أكّد مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، ماركو أسنسيو، يوم السبت، رحيله عن النادي الملكي نهاية الشهر الجاري، فيما رجحت الصحف المحلية امكانية انتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي الموسم المقبل.

وقال أسنسيو على مواقع التواصل الاجتماعي "لقد حان الوقت بالنسبة الي لكي اتخذ قراراً صعباً. لقد قرّرت سلك اتجاه جديد في مسيرتي مع اهداف جديدة".

واعتبر أسنسيو الذي انضم الى فريق العاصمة عام 2014 ان اللعب في صفوف ريال مدريد كان حلم طفولة واستمتع لانه حصل "على هذا الامتياز بتحقيق هذا الحلم على مدار كل هذه السنوات".

واصدر ريال مدريد بيانا شاكراً فيه جهود لاعبه بقوله "يودّ ريال مدريد التعبير عن امتنانه وتعلقه بماركو اسنسيو اللاعب الذي دافع عن شعار النادي على مدى سبعة مواسم"، مشيرا الى ان اللاعب "دخل تاريخ نادينا لانه كان جزءا من تشكيلة شهدت احدى الحقبات الأكثر مجدا لنا".

وحاز أسنسيو (27 عاما) في صفوف ريال مدريد 17 لقباً بينها دوري الأبطال 3 مرات وخاض في صفوفه 285 مباراة سجل خلالها 61 هدفا.