"سنراكم قريبا جدا".. ليونيل ميسي يتخذ أول قرار بعد الفوز

شفق نيوز/ حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على نشر صورة لكأس العالم "لحلمه" عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بعد فوزه مع "التانغو" بمونديال 2022، الذي اختتم الأحد، في قطر.

ونشر ميسي صورة له عبر صفحته الرسمية في تطبيق "إنستغرام"، وهو يرفع كأس العالم، وأرفقها بـ"تدوينة" جاء فيها: أبطال العالم!!!!!!! حلمت باللقب عدة مرات، كنت أرغب فيه كثيرا لدرجة أنني ما زلت لم أسقط، لا أستطيع أن أصدق ذلك.. شكرا جزيلاً لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضا لكل من آمن بنا. نظهر مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما نكافح معا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق ما شرعنا في القيام به. الاستحقاق ينتمي إلى هذه المجموعة التي تفوق الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذي كان أيضا حلم جميع الأرجنتينيين.. لقد حققناه!!!

وختم منشوره بالقول " إلى الأمام الأرجنتين تبا!!!!! .... سنراكم قريبا جدا".

وفي تصريحات له عقب انتهاء المباراة قال ليونيل ميسي، إنه حقق حلم الطفولة بتحقيق لقب كأس العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيكمل مسيرته الدولية مع الأرجنتين.

وتابع ميسي قائلا: "لقد عانينا كثيرًا من أجل تحقيق هذا اللقب، هذه الكأس جميلة حقًا".

وأضاف : "كنت أرغب في الفوز بهذا اللقب كثيرًا، كان لدي هذا الحلم الكبير منذ فترة طويلة، كنت أرغب في إنهاء مسيرتي بالفوز بكأس العالم. لا أستطيع أن أطلب أكثر من هذا".

وزاد: "كنت على ثقة أن الله سيمنحها لي، لكن من الجنون أن يحدث الأمر بهذه الطريقة، الآن علينا الاستمتاع".

وختم بالقول: "لن أعتزل اللعب الدولي، أريد مواصلة اللعب مع منتخب الأرجنتين كبطل".

وأسدل الستار على مونديال قطر 2022، بتتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل كأس العالم 2022، على حساب نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادلهما في المباراة النهائية للبطولة (3-3)، على استاد "لوسيل" بقطر.