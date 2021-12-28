سمير كاظم ينصح بحل المنتخب العراقي ويرشح 3 مدربين محليين لخلافة بيتروفيتش

شفق نيوز/ رشح المدرب الكروي سمير كاظم، يوم الثلاثاء، ثلاثة مدربين محليين لقيادة المنتخب العراقي بعد إقالة المدرب زيليكو بيتروفيتش، فيما اقترح حل المنتخب الحالي بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2022.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز: "ارشح المدربين راضي شنيشل، وايوب اوديشو، وباسم قاسم، لقيادة المنتخب العراقي بعد بيتروفيتش، وذلك لقناعتي التامة بإمكانياتهم وقدرتهم على اعادة الكرة العراقية الى التنافس".

ودعا الاتحاد العراقي لكرة القدم الى "ضرورة إقالة بيتروفيتش وحل المنتخب الوطني بعد الانتهاء من التصفيات المؤهلة لكأس العالم كونه مدرباً فقيراً وغير قادر على قيادة منتخب بثقل المنتخب العراقي".

ونصح كاظم الاتحاد العراقي بدعوة "لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 21-22سنة من خيرة لاعب العراق ليكونوا جاهزين في عمر مناسب لكأس العالم 2026، وبهذا التخطيط يتم بناء منتخب بإمكانه التأهل لكأس العالم لاسيما ان العراق زاخراً بالمواهب الكروية ويعد منجماً لاعبين بحاجة الى من يقودهم بشكل جيد".

واشار الى انه "في حال اصر الاتحاد على جلب مدرب أجنبي يقود المنتخب الوطني عليه أن يختار مدرباً على مستوى عال جدا يحمل فكراً تدريبياً متطوراً".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر الإبقاء على بيتروفيتش لقيادة المنتخب العراقي في مبارياته الأربع المتبقية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.