سمير كاظم يلجأ للتطبيعية ويعتزم رفع دعوى قضائية ضد العنكوشي

شفق نيوز / لجأ مدرب نادي الديوانية السابق، سمير كاظم، إلى الهيئة التطبيعية لإنصافه بعد قرار رئيس النادي حسين العنكوشي، بإقالته، فيما أكد عزمه رفع دعوى قضائية ضد الأخير.

وذكر المحامي اسامة عدنان، وكيل المدرب سمير كاظم في بيان ورد شفق نيوز، أن "تطاولا حدث مع موكله (سمير كاظم) ونكران لمستحقاتهُ من قبل حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية، وإقالته قبل وقتهُ، دفعه للجوء الى الهيئة التطبيعية لإنصاف موكله".

وتابع عدنان، "في حال خالفت التطبيعية ذلك ولم تنصف موكلي، فستكون محكمة المنازعات الرياضية هي الحل، وسترفع الدعوى لرد اعتبار وحقوق موكلي".

وأضاف، أنه "سيؤجل مراجعة اي محكمة قبل اللجوء الى لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في التطبيعية، بغية حل المشكلة بشكل ودي، وخصوصاً أن هذا العقد من الناحية القانونية مازال قائماً".

وأشار عدنان، إلى أن "العقد لا يفسخ إلا رضاءً او قضاءً، وبالتالي موكله (سمير كاظم) متضرر، لاسيما ان العقد يمتد الى نهاية الموسم وقابل للتجديد حسب فقرة موجودة في العقد المبرم بين الطرفين، وعليه يستحق موكله كل اتعابهُ الى نهاية الموسم".

وأكد أن "المطالبة ستكون بالتعويض لموكله أمام المحاكم المدنية كونه (مدرب سابق، ولاعب معروف) وأصيب بالضرر المعنوي والنفسي، بسبب أسلوب العنكوشي".