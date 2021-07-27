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سمير كاظم يقلب الطاولة على العنكوشي والأخير "يفاجئه" بحركة

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-27T07:33:35+0000
سمير كاظم يقلب الطاولة على العنكوشي والأخير "يفاجئه" بحركة

شفق نيوز/ اكد المدرب سمير كاظم انه كسب قضيته ضد نادي الديوانية والخاصة بالحصول على مستحقاته المالية التي بذمة النادي.

وقال سمير كاظم لوكالة شفق نيوز، ان قانونيّ اتحاد الكرة العراقي صالح المالكي قضى لصالحه باسترداد ماتبقى من قيمة عقده مقابل قيادته لفريق الديوانية مدربا بعد ان امتنع حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية بتسليمها له بعد فسخ عقده مع النادي.

واضاف كاظم، انه "وافق على مقترح قانونيّ الاتحاد بتقليص المبلغ من 25 الى 15 مليون دينار، الا أننا تفاجأنا بأن العنكوشي أرسل ممثلا عنه للمفاوضة والذي طلب تسليمي عشرة ملايين فقط على دفعتين خمسة ملايين كدفعة اولى وتسدد الخمسة الاخرى لدفعة ثانية مما جعلني ارفض واطالب المبلغ الاساسي بالكامل 25 مليون دينار".

وبين انه "سيسلم القرار الذي صدر من قانونيّ اتحاد الكرة لمحكمة منازعات الدولة كسياق قانوني متبع لاسترداد حقي بعد تعنت تسليمها لي من قبل العنكوشي".

يشار إلى أن سمير كاظم هو المدرب الرابع للفريق حيث سبق وأن تمت إقالة المدرب حازم صالح وسعد حافظ فيما استقال قصي منير وأخيرا تمت إقالة المدرب سمير كاظم.

 

 

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