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سمير كاظم يشكل لجنة لاستحصال الموافقات الرسمية لتسلم مقر القوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-29T08:49:09+0000
سمير كاظم يشكل لجنة لاستحصال الموافقات الرسمية لتسلم مقر القوة الجوية

شفق نيوز / أعلنت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية، يوم الأربعاء، تشكيل لجنة برئاسة سمير كاظم، لزيارة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، لأخذ الشرعية، والحصول على موافقات تسلم مقر النادي.

وقال رئيس الهيئة المؤقتة سمير كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "بعد إجراء الانتخابات أمس وحل الاتحاد واختيار الهيئة المؤقتة، لا بد من تسلم المهمة في مقر النادي بشارع فلسطين في بغداد، لكن خوفاً من الصدام مع المنتسبين وحماية النادي ومنع الهيئة المؤقتة أرتأينا أن نأخذ الشرعية، تلافيا للصدامات كون أغلب أعضاء الهيئة العامة والمؤقتة من المنتسبين".

وأضاف أن "لقاء الهيئة المؤقتة اليوم، سيكون له مردوده الإيجابي بغية حل الخلاف، ولاسيما أن الهيئة العامة المعتمدة هي من حضرت اجتماع يوم أمس، وصادقت على تشكيل اللجنة المؤقتة".

يذكر أن إدارتين مؤقتتين شكلها نادي القوة الجوية الأولى، التابعة لرئيس النادي المستقيل شهاب جاهد، والثانية تابعة لعضو الاتحاد هيثم كاظم.

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