سمير كاظم: يحق لي الترشح في انتخابات القوة الجوية المقبلة

شفق نيوز/ اكد سمير كاظم نائب رئيس الادارة المؤقتة لنادي القوة الجوية ان تسميته نائبا للهيئة المؤقتة لايمنعه من الترشيح في الانتخابات المقبلة .

وقال سمير كاظم بأول تصريح له بعد تسلمه المهمة لوكالة شفق نيوز؛ ان "قانون 18 المعدل يجيز له الترشح في الانتخابات المقبلة لادارة القوة الجوية".

واضاف كاظم؛ ان "اول اجتماع سيعقد مع الرئيس الجديد الفريق الركن علي الفريجي وأعضاء الإدارة المؤقتة سيكون يوم غد لمناقشة أمور كثيرة معطلة بسبب الفراغ الإداري خلال المدة السابقة".

واشار الى ان "الادارة المؤقتة ستدعم بقوة فريق كرة القدم في الدوري المقبل"، لافتا أنه "يتشرف بالعمل مع الرئيس الجديد علي الفريجي وأعضاء الادارة المؤقتة كونهم شخصيات متفهمة محترمة جاءت لدعم وخدمة النادي".

واكد ان "الادارة المؤقتة قررت تمسكها بالجهاز الفني لكرة القدم برئاسة قحطان جثير وستقوم بتوفير كل الاحتياجات ودعمه ودعم الفريق للخروج بأفضل صورة في دوري الموسم المقبل".

وختم كاظم بالقول؛ "لقد جئنا لخدمة النادي ودعم كل أنشطته، ونثمن دور وزارة الدفاع ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية وكل من سعى للوقوف الى جانب النادي بازمته ودعمه وإعادة استقراره".

وكانت اللجنة الاولمبية العراقية سمت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية برئاسة الفريق الركن علي الفريجي، وسمير كاظم نائبا للرئيس واللواء الركن مهدي ياسر زبيدي اميناً للسر، واللواء قتيبة عبد الرزاق الأمين المالي، والكابتن علي زيدان محمد عضوا، واللواء الركن عبد المحسن فتحي صكر عضوا، وعلاء محمد جبار عضوا.