سمير كاظم يتحدث عن تجربته بالديوانية: نار التدريب ولا جنة الادارة

شفق نيوز/ قال سمير كاظم مدرب الديوانية السابق، الجمعة، انه لن يعود للعمل الإداري مع أي ناد آخر.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، "التجربة مع الديوانية كانت ناجحة رغم بعض النتائج السلبية، موضحا أنه حسم امره وتوجه الى عالم التدريب ولن يعود للعمل الاداري".

واشار الى انه "انجبر في عودته للعمل الإداري كنائب للرئيس بنادي القوة الجوية ولم يندم على استقالته والتوجه للعمل الفني مع الديوانية رغم من لامني لقراري الأخير بترك العمل الاداري".

واضاف انه يجد نفسه بالعمل الفني أكثر من العمل الاداري ووعد ان تجربته مع الديوانية ستتكرر مع فريق آخر.

واكد كاظم أن خروجه كان طبيعياً من نادي القوة الجوية واستقالته من الإدارة كنائب للرئيس كان امراً مدروسا و"ان نار التدريب عنده افضل من جنة الادارة".

واختتم "أتمنى للديوانية تحقيق نتائج طيبة بوجود الرئيس الشاب حسين العنكوشي الذي لم يقصر مع احد"، لافتاً إلى انه "استقطب للفريق ستة لاعبين جدد سيكونون اضافة قوية وستتحسن النتائج في المباريات المقبلة".

وكانت ادارة الديوانية ومدربه السابق سمير كاظم قد اتفقا على حل العقد المبرم بالتراضي، بعد خسارة الفريق الاخيرة امام فريق النجف بهدفين دون رد في الجولة الاولى من منافسات المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.