سمير كاظم مستعد لقيادة الجوية: احقق بهذه المجموعة دوري ابطال اسيا

شفق نيوز/ ابدى المدرب سمير كاظم يوم السبت، استعداده لقيادة فريق القوة الجوية بعد استقالة المدرب احمد خلف.

وقال سمير كاظم لوكالة شفق نيوز؛ "انا مستعد لتسلم مهمة تدريب فريق القوة الجوية في اي وقت يطلب مني كوني ابن النادي وأول من حافظ عليه من الخراب بعد 2003".

واوضح انه يتعهد أن يحقق بهذا الفريق "كل البطولات المحلية وحتى الحصول على لقب دوري أبطال آسيا لأن الفريق يضم حاليا خيرة لاعبي العراق".

واشار الى انه يأمل ان تقرر ادارة الجوية الاتفاق معه لتسلم مهمة تدريب الفريق للمرحلة المقبلة لاسيما وانه قادر على إدارة الفريق بشكل صحيح".

وكان مدرب القوة الجوية أحمد خلف قدم استقالته من تدريب الفريق بعد خسارته امام الزوراء في كاس المثابرة 0-1.