سمير كاظم مدرباً لنادي الديوانية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الديوانية لكرة القدم، الاربعاء، تسمية سمير كاظم مدرباً لفريقها، خلفاً للمدرب المستقيل قصي منير.

وقال حيدر عبد الحسين عضو ادارة النادي لوكالة شفق نيوز انه المدرب سمير كاظم سيقود الفريق في لقائه اليوم الأربعاء امام فريق الزوراء.

وفي وقت سابق أعلنت ادارة نادي الديوانية، عن موافقتها على استقالة المدرب قصي منير.، ووصفته بالمفاجئ.

واعلن منير عبر تدوينته الشخصية استقالته وقال "نافست منذ لامست قدمي كرة القدم، لم أكن في يوم انهزامي، عملت بما يمليه علي الضمير ولكن في وقتنا هذا غير مرحب بمن يعمل بالمبادئ وبشرف".

وقال مصدر مقرب من قصي منير لوكالة شفق نيوز إن سبب الاستقالة هو "محاربته من قبل ادارة النادي الذي يعمل البعض ضده"، مشيرا الى وجود "تحريض لدفع رئيس النادي للتدخل بعمله".